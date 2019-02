Z rozporządzenia podpisanego przez Mariusz Błaszczaka wynika, że nowo powołany pełnomocnik do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni ma do połowy roku przedstawić "do zatwierdzenia" przez szefa MON koncepcję organizacji i funkcjonowania wojsk obrony cyberprzestrzeni.

W dokumencie określono cechy jakie będzie musiała zawierać przedstawiona koncepcja. Ma ona "uwzględniać w szczególności: charakter prawny, struktury i zasady działania, katalog wymaganych zdolności, zasady współdziałania z poszczególnymi rodzajami Sił Zbrojnych, potrzeby zmian w tym zakresie, harmonogram formowania i osiągnięcia gotowości operacyjnej wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz skutki finansowe projektowanych rozwiązań".

W rozporządzeniu potwierdzono też, ogłoszoną publicznie 5 stycznia, decyzję szefa MON powołującą na stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni płk Karola Molendę (to specjalista od cyberbezpieczeństwa, dotychczas służący w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego).

Zgodnie z rozporządzeniem płk Molenda, jako pełnomocnik ma także koordynować działania prowadzące do sformowania Inspektoratu Sił Obrony Cyberprzestrzeni, na bazie działającego Centrum Operacji Cybernetycznych.

Ponadto do zadań pełnomocnika należy "dokonanie analizy uregulowań formalno-prawnych oraz rozwiązań organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w celu określenia niezbędnych zmian związanych z uznaniem cyberprzestrzeni za domenę działań operacyjnych, z uwzględnieniem zadań Ministra Obrony Narodowej wynikających z przepisów prawa". A także "koordynowanie przedsięwzięć dotyczących utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z osiągnięciem przez wojska obrony cyberprzestrzeni gotowości operacyjnej".

Prace pełnomocnika ma finansować Narodowe Centrum Kryptologii. Ono też ma zapewnić pełnomocnikowi obsługę organizacyjną. W rozporządzeniu zobowiązano też kierownictwo MON oraz szefów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony do udzielania "stosowanie do właściwości niezbędnej pomocy" pełnomocnikowi w realizacji zadań na jego wniosek.

5 stycznia minister Błaszczak podczas konferencji "Cyber.mil.pl - Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej" przedstawił informacje dotyczącą budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Poinformował wtedy, że wojska cyberprzestrzeni będą nową strukturą w Wojsku Polskim. "Ta struktura będzie stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Żeby ta struktura dobrze funkcjonowała zawsze kluczowi są ludzie, ci wszyscy, którzy będą tworzyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni" - mówił Błaszczak.

Minister podkreślił też, że powołanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest realizacją wytycznych NATO. "Jesteśmy solidarni wobec sojuszników (...), a bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów" - zapewnił.