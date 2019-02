Spór na linii Paryż-Rzym to rezultat różnych interpretacji inicjatywy politycznej

Szef włoskiego MSZ w rozmowie z rzymskim dziennikiem zwrócił uwagę na to, że wicepremier Di Maio mówi, iż spotkał się z przedstawicielami "żółtych kamizelek" jako "lider polityczny".źródło: ShutterStock

Spór na linii Paryż-Rzym, który doprowadził do wezwania na konsultacje ambasadora Francji we Włoszech to rezultat "zwarcia" i odmiennych interpretacji inicjatywy politycznej - uważa szef włoskiego MSZ Enzo Moavero Milanesi.