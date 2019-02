Koncert, którego celem jest pozyskanie pieniędzy na wsparcie dla chorych i niepełnosprawnych artystów, już po raz jedenasty zorganizowały: Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Filharmonia Krakowska. Wystąpili Leszek Możdżer i Motion Trio: Paweł Baranek, Marcin Gałażyn i Janusz Wojtarowicz.

"Ważne jest, żeby człowiek, który cierpi, jest poważnie chory i walczy z przeciwnościami losu, nie był sam, żeby czuł się potrzebny, czuł się kochany" – mówiła Anna Dymna.

Aktorka przeczytała list od córki Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej - Anny Krzyżanowskiej. Napisała ona: "Gdyby nie Ania Dymna, mojej mamie nigdy nie przyszłoby do głowy, że ktoś jeszcze o niej pamięta". "Ten koncert to nie tylko wielki gest pomocy finansowej, to wspaniały dowód Waszej przyjaźni, to sygnał dla mamy, że to, co zrobiła w życiu, jest jednak dla Was czymś ważnym" – podkreśliła, dziękując muzykom, aktorom i wszystkim, którzy włączyli się w organizację koncertu i na niego przyszli.

Wieczór prowadzili poeta Bronisław Maj oraz aktorki Ewa Kaim i Anna Radwan, a licytację aukcjoner Juliusz Windorbski.

Pod młotek trafiły m.in. srebrna miniaturowa płaskorzeźba z miasta Grosseto, ofiarowana przez papieża Franciszka, sprzedana za 2,2 tys. zł, budzik WOŚP z autografem Jerzego Owsiaka - 1,2 tys. zł oraz srebrna torebka art deco z grawerowanym napisem: "Z podziękowaniem za wspaniałe wakacje mojej Haneczce J. Osterwa", za którą nabywca zapłacił 4 tys. zł.

Sprzedano ołówek Cerruti będący darem Tadeusza Konwickiego dla Gustawa Holoubka - za 2,6 tys. zł, pióro podarowane przez prezydenta Andrzeja Dudę - za 1,1 tys. zł, kolczyki od jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy - za 3 tys. zł oraz broszkę przekazaną przez wicepremier Beatę Szydło - za 600 zł. Długopis i notes od Donalda Tuska wylicytowano do 2,2 tys. zł.

Najwyższą cenę – 12 tys. zł osiągnął zegarek podarowany przez Zbigniewa Preisnera. Wysokie ceny miały także: zegarek przekazany przez wolontariuszy Fundacji Anny Dymnej - 6 tys. zł oraz scenariusz Andrzeja Wajdy do niezrealizowanego filmu o Edwardzie Stachurze od Janusza Andermana – 5,5 tys. zł.

Sama aukcja przyniosła 84 tys. 300 zł. Dochód powiększy się o wpływy z biletów i ze sprzedaży przedmiotów na aukcjach internetowych, na które trafią m.in. koszulka startowa Kamila Stocha z zawodów w Wiśle i kolczyki aktorki Agnieszki Grochowskiej.

Dochód z koncertu i aukcji zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, która wiele lat temu uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, przez lata walczyła z bólem i pogłębiającą się niepełnosprawnością, jednocześnie pracując na scenie i ucząc studentów.

Teresa Budzisz-Krzyżanowska urodziła się w 1942 r. w Tczewie. Ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Była aktorką Teatru im. Słowackiego w Krakowie, Starego Teatru w Krakowie, Teatru Studio w Warszawie i Teatru Narodowego w Warszawie. Od 2006 r. pracuje w warszawskim Teatrze Ateneum.

Aktorka pracowała m.in. z Jerzym Jarockim, Andrzejem Wajdą i Jerzym Grzegorzewskim. Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach. Twórczy dorobek Budzisz-Krzyżanowskiej uhonorowano najważniejszymi polskimi nagrodami artystycznymi, a także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Rok temu fundacja Anny Dymnej zorganizowała aukcję na rzecz chorej na boreliozę reżyserki Magdaleny Piekorz. Dochód z licytacji "magicznych przedmiotów" wyniósł wtedy ponad 115 tys. zł. Wszystkie poprzednie koncerty przyniosły w sumie 735 tys. 297 zł.(PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba