Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wyraził w poniedziałek zadowolenie z faktu, że większość krajów Unii Europejskiej uznało za tymczasowego prezydenta Wenezueli Juana Guaido, lidera tamtejszej opozycji i przewodniczącego parlamentu.

"Zachęcamy wszystkie kraje, w tym pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, do wspierania Wenezuelczyków poprzez uznanie Juana Guaido i przez wspieranie wysiłków Zgromadzenia Narodowego w celu przywrócenia demokracji w tym kraju" - oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji.

Dotychczas 19 państw unijnych ogłosiło, że uznaje Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Jako pierwsze w skoordynowany sposób zrobiły to: Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Portugalia, Austria, Dania i Łotwa, a później także Niemcy, Holandia, Litwa, Polska, Czechy, Finlandia, Estonia, Luksemburg, Chorwacja, Słowacja i Islandia.

Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem 23 stycznia 2019 r. na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Maduro. Obecnie może także liczyć m.in. na poparcie USA, a przejęcie przez niego władzy uznały również Kanada, większość państw Ameryki Łacińskiej (z wyjątkiem m.in. Meksyku, Boliwii, Kuby i Nikaragui), Organizacja Państw Amerykańskich (OPA), Izrael i Australia, a spośród państw europejskich spoza UE - Albania, Kosowo i Gruzja.

W poniedziałek (czasu miejscowego) Guaido zaapelował do wenezuelskiego wojska, by przestało popierać dotychczasowego szefa państwa i pozwoliło na dostarczenie do kraju pomocy humanitarnej.