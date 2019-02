Zieliński: Są już cztery wnioski do sądu o ukaranie uczestników zajścia przed TVP Info

Do wczoraj rozpoznano dziesięciu uczestników zajścia, które miało miejsce przed siedzibą TVP Info. Policja skierowała do sądu wnioski o ukaranie czterech z nich – poinformował we wtorek rano wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.