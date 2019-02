Ceny w styczniu tego roku w zależności od rodzaju paliwa były wyższe od 1,7 do ponad 9% wyższe. Średnio w skali kraju za bezołowiową 95 w styczniu płaciliśmy 4,78 zł/l, za bezołowiową 98 - 5,12 zł/l, za olej napędowy 5,03 zł/l i za autogaz - 2,28 zł/l.

Ostatni tydzień stycznia to stabilizacja cen zarówno na rynku hurtowym, jak i w detalu. Było to możliwe dzięki umocnieniu złotego wobec USD i dość stabilnych notowań na rynku ropy naftowej. Jest szansa na utrzymanie tej korzystnej sytuacji na początku lutego, a przede wszystkim na brak podwyżek na stacjach.

W mijającym tygodniu najniższe ceny benzyny bezołowiowej 95 notujemy w województwach świętokrzyskim a także małopolskim, lubuskim i śląskim ok. 4,69 - 4,71 zł/l, natomiast najmniej olej napędowy kosztuje w województwie lubuskim i śląskim ok. 4,94 zł/l. Najdroższą benzynę 95 oktanową zatankujemy w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim po 4,9 zł/l, a diesla w mazowieckim po 5,12 zł/l. Najmniej za litr autogazu zapłacimy w województwie opolskim i świętokrzyskim po 2,11 - 2,12 zł, natomiast w województwie mazowieckim litr autogazu kosztuje najwięcej, bo średnio 2,37 zł.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 01-02-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 - 3 514 zł/1000 l (spadek o 4 zł/1000 l w porównaniu do cen z 25-01-2019), Superplus 98 - 3 768 zł/1000 l (spadek o 9 zł/1000 l), olej napędowy 3 886 zł/1000 l (spadek o 12 zł/1000 l), olej napędowy grzewczy 2 530 zł/1000 l (wzrost o 5 zł/1000 l).



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 01-02-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 - 3 527 zł/1000 l (wzrost o 8 zł/1000 l w porównaniu do cen z 25-01-2019), Superplus 98 - 3 781 zł/1000 l (wzrost o 4 zł/1000 l), olej napędowy 3 898 zł/1000 l (bez zmian), olej napędowy do celów opałowych 2 529 zł/1000 l (wzrost o 6 zł/1000 l).

Ceny ropy Brent w Londynie drugi tydzień z rzędu kończą niewielkim spadkiem. Rynkowi nie udało się na trwałe powrócić powyżej poziomu 62,5 USD/bbl, w efekcie czego w piątek rano ropa Brent kosztuje 60,7 USD/bbl i jest tańsza 0,5 USD/bbl niż przed tygodniem.

Decyzja USA o nałożeniu sankcji na wenezuelską narodową spółkę PDVSA wraz z postępującym ograniczaniem produkcji ropy naftowej przez OPEC+ powinna stanowić tymczasowe wsparcie dla cen ropy naftowej wobec ryzyka mniejszego od oczekiwań tempa wzrostu światowego popytu na paliwa.

Sekretarz Departamentu Skarbu USA poinformował, że amerykańskie rafinerie są dobrze zaopatrzone w ropę naftową, w związku z tym rząd USA nie obawia się jakiegokolwiek negatywnego wpływu tej decyzji na ceny ropy czy benzyn. W praktyce decyzja ta może oznaczać dalszy spadek wenezuelskiego eksportu ropy o blisko 40% (0,5 mln bbl/d) do 0,7 mln bbl/d, a jeszcze w 2016 roku był to poziom bliski 1,7 mln bbl/d. Znalezienie nowej grupy odbiorców wydaje się być niemal niewykonalne. USA ostrzegają przed blokadą kont nabywców wenezuelskiej ropy i wzywają do uznania nowego, popieranego przez USA prezydenta. Z kolei w Kanadzie w prowincji Alberta zgodnie z informacjami rządu produkcja ropy ma wzrosnąć około 75 tys. bbl/d co w pewnym stopniu kompensuje oczekiwane braki na amerykańskim rynku ropy wenezuelskiej.

Minister energetyki Rosji zapewnia, że jego kraj systematycznie zmniejsza produkcję zgodnie z postanowieniami porozumienia OPEC+ z grudnia ubiegłego roku.

Tymczasem Chińska Narodowa Komisja Rozwoju i Reform (NDRC) poinformowała, że w 2018 roku popyt na produkty ropopochodne w Chinach wzrósł 6%, przy czym największe tempo wzrostu zanotowano w przypadku konsumpcji benzyn (+7,8%). Popyt na oleje zwiększył się 4,1%.