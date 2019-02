"Amunicja ta będzie wykorzystywana do ćwiczeń w pozoracji przeciwnika, a także w podstawowych ćwiczeniach strzeleckich nowoprzybyłych żołnierzy. Chodzi o to, żeby oswoili się oni z hukiem wstrzału, żeby jak będą strzelali z prawdziwej amunicji, nie bali się tego strzału. Przy zapoznaniu nowicjuszy z bronią stosuje się ślepą amunicję. Ostatnie przeznaczenie, najmniej ważne, to uroczystości i salwy honorowe" - wyjaśnił PAP rzecznik DGRSZ ppłk. Marek Pawlak. Jak dodał, ślepa amunicja nie jest kierowana do jednej formacji wojskowej, ale jest przeznaczona "do wszystkich".źródło: ShutterStock