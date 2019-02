Sejm: Rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu "Mama 4 plus" o tzw. matczynych emeryturach

W środę przed południem rozpoczęło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – "Mama 4 plus". Przewiduje on, że matki, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.