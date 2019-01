Na wstępie spotkania, w którym udział biorą także m.in. wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, szefowa MEN Anna Zalewska, minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski, Morawiecki wyraził zadowolenie z możliwości porozmawiania w luźnej atmosferze "o nurtujących wszystkich sprawach".

"Wiadomo, że media to jest +czwarta władza+; my też jesteśmy władzą, więc porozmawiamy sobie jak władza z władzą - właśnie po to, przede wszystkim, żeby informacje dotarły do społeczeństwa w sposób dzięki państwu, dzięki wam możliwie prawdziwy" - mówił szef rządu.

"Oddzielanie ziarna od plew to jest niezwykle ważna sprawa, za którą państwo odpowiadacie w ogromnym stopniu. Dlatego można powiedzieć, że to jest takie wielkie powołanie - to, co państwo robicie" - dodał Morawiecki.

Podkreślał też rolę internetowych liderów opinii jako "pasa transmisyjnego" i "ważnego partnera" dla rządu.(PAP)

autorzy: Marceli Sommer, Mateusz Roszak