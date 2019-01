Sześć urzędów skarbowych w woj. świętokrzyskim – I i II Urząd Skarbowy w Kielcach, placówki w Busku-Zdroju, Staszowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i w Końskich – odebrało drogą mailową informacje o podłożonym ładunku wybuchowym. W trzech z nich z nich zarządzono ewakuacje – poinformował PAP w poniedziałek przed południem mł asp. Artur Majchrzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Z budynku I Urzędu Skarbowego w Kielcach przy ulicy Wróbla ewakuowano 126 osób i 24 petentów, w Busku-Zdroju 48 osób, a w Staszowie 42.

"Do każdej z sześciu placówek udali się policjanci. Sprawdzamy, czy informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego jest prawdziwa" – zapewnił Majchrzak. Dodał, że policja próbuje ustalić autora, który wysłał maile do placówek skarbowych. Sprawcy za złożenie fałszywego zawiadomienia o podłożeniu ładunku wybuchowego może grozić do ośmiu lat więzienia. (PAP)

Autor: Janusz Majewski