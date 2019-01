- Apeluję do wszystkich polityków, do liderów opinii, do ludzi mediów i ludzi kultury uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną uczyńmy spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem – dodał premier.

Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu nawiązał do morderstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jego zdaniem złagodzenie debaty publicznej może być środkiem do obniżenia temperatury sporu w społeczeństwie.