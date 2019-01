Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poinformowało wcześniej, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek po południu.

"Jest to bardzo tragiczna informacja i tragiczne zakończenie ubiegłego wieczoru. W związku z tym sytuacja też ulega zmianie, jeśli chodzi o czynności prokuratury. Była konieczność zmiany zarzutu. Do tej pory była to kwestia zarzutu związana z usiłowaniem zabójstwa, w tej chwili jest konieczność zmiany zarzutu na zabójstwo" - powiedziała prok. Wawryniuk.

Jak dodała obecnie prokuratorzy są na etapie podejmowania w tym zakresie czynności. "Czynności z udziałem podejrzanego już w związku z zabójstwem będą kontynuowane" - zaznaczyła i powiedziała, że czynności z podejrzanym cały czas trwają. "Trudno powiedzieć, jak długo jeszcze te czynności będą wykonywane" - zastrzegła.