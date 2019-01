"Osoby poszkodowane są cztery, trzy osoby wydobyliśmy już na powierzchnię, w tej chwili czekamy na przylot helikopterów" - powiedziała Osadczuk.

"Cały czas próbujemy dostać się do czwartego górnika" - podkreśliła.

Dopytywana, w jakim stanie są poszkodowani górnicy, którzy zostali wydobyci na powierzchnię, rzeczniczka KGHM odparła, że te trzy osoby zostały przebadane przez lekarzy kopalni, którzy oceniają ich stan "jako ciężki". "Dwóch z nich ma połamane kończyny, trzeci ma ogólne obrażenia; dalej ich stan będą oceniać lekarze ze szpitali" - doprecyzowała.

Osadczuk wskazała że był to "wstrząs samoistny". "To oznacza, że odezwał się górotwór, taka jest natura. Takich wstrząsów w kopalni na dobę jest co najmniej kilka, nie tak mocnych, ale wstrząsy się zdarzają, ponieważ górotwór jest żywą skałą, która cały czas pracuje" - zaznaczyła.