W głosowaniu wzięło udział 24 radnych i wszyscy byli za. O podniesieniu o 10 procent bonifikaty apelowali w środę radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości.

"Uważamy, że nasze miasto stać na taką bonifikatę. Będziemy proponowali, żeby pułap wskazany przez pana prezydenta podnieść o 10 procent" - mówił w środę na konferencji szef klubu radny PiS Wojciech Klabun.

Wiceprzewodniczący rady miasta z PiS Adrian Mól dodał, że bonifikaty, jak i samo przekształcanie użytkowania wieczystego we własność jest realizacją zapowiedzi PiS składanych podczas kampanii wyborczej. "Poprzednia sytuacja, która zmieniła się dopiero 1 stycznia, była reliktem PRL-u. Te kwestie winny być załatwione 30 lat temu. Doceniamy poziom bonifikaty zaproponowany przez włodarza miasta, ale jest to dla nas projekt sztandarowy, dlatego chcemy, żeby było to 90 procent" - podkreślił Mól.

Prezydent Torunia w czwartek zgodził się na takie rozwiązanie i wniósł autopoprawkę do wcześniejszej propozycji. Radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali podczas sesji zwiększenie bonifikaty do poziomu 98 procent. Za tym wnioskiem zagłosowało 10 radnych z Koalicji Obywatelskiej, a pozostali radni byli przeciw.

1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Musi być odpłatne, ale samorządy mają możliwość wprowadzenia upustów (na gruntach Skarbu Państwa ustawowo obowiązuje bonifikata 60 proc.).

Najwyższe bonifikaty za przekształcenie zaproponowano w Warszawie (98 proc.), jednak nie obyło się bez awantury. W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), a poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W grudniu już po wyborach samorządowych Rada Warszawy, w której większość należy do PO-KO zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. 20 grudnia na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Warszawy przywrócono 98-proc. bonifikatę.

W Gdańsku 95-proc. bonifikata za przekształcenie wieczyste gruntów została przegłosowana na grudniowej sesji Rady Miasta Gdańska. We Wrocławiu bonifikata wynosi 90 proc. (PAP)

autor: Tomasz Więcławski