Od poniedziałku w Wielkopolsce rozpoczną się ferie zimowe. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP, że kontrole pojazdów w powiatach w regionie będą możliwe na podobnych zasadach co w poprzednich latach.

"W Poznaniu już od piątku będzie można dokonać sprawdzenia autokaru w dwóch stacjach kontroli zlokalizowanych przy ul. Kaczej i ul. Warszawskiej. One są przystosowane do odpowiedniego badania takich pojazdów" – podał Borowiak.

Jak dodał, potrzebę przeprowadzenia kontroli autokaru przed wyjazdem można w Poznaniu zgłosić również na numer tutejszej policji - 61 84 15 613. Punkty kontroli autokarów w regionie można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiej policji www.wielkopolska.policja.gov.pl.

Kontrole stanu technicznego autobusów przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku będą dokonywane przez policjantów ruchu drogowego i Inspekcji Transportu Drogowego. Funkcjonariusze wskazują, że najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe autokaru z kilkudniowym wyprzedzeniem. Przyczyni się to do skrócenia czasu oczekiwania na kontrolę.

W pierwszym terminie, od 14 do 27 stycznia br., ferie zimowe poza woj. wielkopolskim będą się odbywały także w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, lubuskim i świętokrzyskim.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny