Kancelaria Premiera w wigilijny poranek opublikowała na Twitterze film z życzeniami szefa rządu z okazji świąt Bożego Narodzenia. Na nagraniu Morawiecki z dziećmi przystraja choinkę, czyta im książkę i wraz z nimi otwiera prezenty.

"Jak co roku z utęsknieniem wyczekujemy tego najpiękniejszego czasu - wieczoru wigilijnego i świąt Bożego Narodzenia. To święta szczególne, podczas których spotykamy się z najbliższymi, by złożyć życzenia pomyślności na nadchodzący rok" - powiedział premier na nagraniu.

Jak wskazał, aby uczcić świąteczne dni, staramy się do nich jak najlepiej przygotować, szykując kolację wigilijną i prezenty. Podczas świąt - mówił premier - śpiewamy kolędy, a składając sobie życzenia, przełamujemy się opłatkiem. "To symbol przebaczenia, powrotu do jedności do zgody" - podkreślił. "Pamiętajmy, żeby dzielić się tym wszystkim, co jest w nas najcenniejsze: serdecznością, uśmiechem, miłością i ciepłym słowem" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Niech ten nadzwyczajny czas odsunie wszystkie podziały. Przecież wszystko, co nas różni nie jest nawet cieniem tego, co nas wszystkich nierozerwalnie łączy. Zasiądźmy do wigilijnej kolacji pogodzeni ze sobą, a podczas tych świąt, ale i każdego dnia w roku, bądźmy hojni dla siebie - hojni życzliwością, zrozumieniem i wsparciem" - zaapelował Morawiecki.

Premier złożył Polakom życzenia świąt pełnych bezpieczeństwa, spokoju i ciepła. "Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w bliskości z najważniejszymi dla nas ludźmi - naszymi rodzinami i przyjaciółmi. A w nadchodzącym roku niech spełniają się nasze marzenia o wielkiej i wspaniałej Polsce, dobrej dla wszystkich" - dodał.