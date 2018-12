Francja: Macron wzywa do spokoju, premier potępia "antysemickie akty"

Dzień po protestach "żółtych kamizelek" we Francji, gdzie doszło do kilku incydentów, prezydent Emmanuel Macron wezwał do zachowania spokoju. Premier Edouard Philippe zapowiedział twarde podejście wobec "niesłychanej przemocy" i "antysemickich aktów w Paryżu".