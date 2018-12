KE o rezolucji w sprawie Jugendamtów: Prawo rodzinne to kompetencje państw UE

KE oświadczyła, że nie ma kompetencji, by zajmować się kwestiami prawa rodzinnego w krajach UE. To odpowiedź na pytanie o przyjętą w ubiegłym tygodniu przez PE rezolucję, w której europosłowie wzywają KE do zajęcia się kontrowersyjnymi działaniami Jugendamtów.