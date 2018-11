Słupsk: Robert Biedroń zrezygnował z mandatu radnego

Robert Biedroń zrezygnował we wtorek z mandatu słupskiego radnego. Pisemną rezygnację złożył do komisarza wyborczego i do wiadomości przewodniczącej rady miejskiej Beaty Chrzanowskiej.