Ukraina: Rosjanie podróżujący przez Mińsk do Kijowa niewpuszczeni do kraju

Ok. 50 Rosjan, którzy przylecieli do Kijowa samolotami z Mińska, zostało odesłanych na Białoruś – poinformował we wtorek portal TUT.by, powołując się na Państwowy Komitet Graniczny Białorusi.