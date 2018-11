Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu. Projekt nowelizacji posłowie PiS złożyli w Sejmie w środę rano.

Sasin został zapytany w Polskim Radiu 24 czy zmiana ta oznacza, że "PiS cofa się w sprawie Sądu Najwyższego". "Absolutnie nie można tutaj mówić o wycofaniu się. Mamy raczej odpowiedz na postanowienie TSUE o tzw. zabezpieczeniu" - odpowiedział.

Oświadczył też, że Prawo i Sprawiedliwość szanuje "wszelkie postanowienia instytucji europejskich", a środowa nowelizacja to "konsekwencja tego stanowiska". "Chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi do kompromisu, do zgody, że chcemy współpracować z instytucjami europejskimi. W żadnym wypadku nie będziemy szli na żadne konflikty z instytucjami europejskimi. Stawiamy na dialog" - zadeklarował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Według Sasina, nowelą ustawy o SN, PiS otworzył "nowy etap" rozmów z Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Dopytywany, dlaczego była ona procedowana w Sejmie tak szybko, Sasin zapewnił, że odbyło się to zgodnie z regulaminem izby niższej. (PAP)

autor: Maciej Zubel