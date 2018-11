4 listopada w II turze wyborów Jacek Majchrowski zdobywając 61,94 proc. głosów pokonał kandydatkę Zjednoczonej Prawicy Małgorzatę Wassermann, na którą zagłosowało 38,06 proc. wyborców.

W środę Jacek Majchrowski odebrał od przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Rafała Lisaka dokument potwierdzający wybór i złożył ślubowanie. W przemówieniu inauguracyjnym Jacek Majchrowski podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go krakowianie. "Zrobię wszystko, by tego zaufania nie zawieść" – zapewnił.

"Wspólnym wysiłkiem nas wszystkich – mieszkańców tego miasta, zmieniliśmy Kraków w prawdziwą europejską metropolię. Pozostajemy najbardziej rozpoznawalnym w świecie polskim miastem. Słynącym nie tylko ze swojej przeszłości i szczycącym się swoim dziedzictwem, ale też miastem, które udowadnia na co dzień, że potrafi patrzeć w przyszłość i dbać o swoich mieszkańców" - mówił podczas pierwszej sesji nowej Rady Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

"Jestem dumny, że w moim mieście młodzi ludzie chcą żyć, chcą się uczyć, pracować i tutaj widzą przyszłość dla swoich dzieci" – podkreślił. Dodał, że zarówno dla niego jak i dla radnych jest to jednocześnie największe wyzwanie, "by wszyscy, dla których Kraków jest wymarzonym miejscem do życia – niezależnie od tego czy są krakowianami od pokoleń, czy wybrali nasze miasto już jako dorośli ludzie, mogli w Krakowie się rozwijać i realizować swoje życiowe plany".

Prezydent mówił, że problemem jest fakt, że w rejonach, gdzie Kraków się rozwija miasto bardzo często nie ma własnych działek, musi więc najpierw te działki odkupić, a dopiero potem budować szkoły, przedszkola czy poszerzyć drogę. Zapewnił, że chce, by każdy mieszkaniec Krakowa miał podobny dostęp do oferty miasta: do sieci komunikacji miejskiej, do placówek oświatowych, kultury, Centrów Aktywności Seniora czy Klubów Rodziców.

Wśród najpoważniejszych inwestycji tej kadencji samorządu Jacek Majchrowski wymienił rozpoczętą już budowę trasy Łagiewnicką, planowane Zwierzyniecką i Pychowicką, a także inwestycje drogowe i w nowe linie tramwajowe na północy Krakowa. Jak podkreślił zdecydowanie najpoważniejszym przedsięwzięciem będą przygotowania do budowy metra - pod koniec 2019 r. ma być gotowe studium, które określi stronę techniczną, finansową i ekonomiczną oraz przebieg linii.

"Miasto, do którego ja chcę dążyć, to miasto, gdzie nikt nie czuje się wykluczony i każdy czuje, że jest u siebie" – powiedział Majchrowski. "Chcę, żeby każdy krakowianin miał poczucie bezpieczeństwa i pewność, że jeżeli jakieś okoliczności sprawią, że potrzebna będzie pomoc i wsparcie, to miasto mu taką pomoc zapewni" – podkreślił. I przywołał inicjatywę wypłacania nowego świadczenia – 500 zł dla osób, które całkowicie poświęciły się opiece nad pełnoletnim chorym i niesamodzielnym dzieciom.

"Tak jak cztery, osiem, 12 i 16 lat temu, tak i dziś zapraszam wszystkich do współpracy" – mówił Majchrowski. Zaznaczył, że jest to zaproszenie do tych osób, z którymi już wcześniej realizował ważne dla Krakowa przedsięwzięcia, ale też do tych, a może przede wszystkim, które przez ostatnie miesiące widziały się w roli jego opozycji.

Obecna kadencja jest dłuższa od dotychczasowych, potrwa nie cztery a pięć lat.

Prezydent Jacek Majchrowski ma w czwartek ogłosić zmiany w swoim najbliższym otoczeniu – nazwiska nowych wiceprezydentów. Według nieoficjalnych informacji wiceprezydentem ma zostać Bogusław Kośmider (w poprzednich kadencjach przewodniczący Rady Miasta Krakowa), zmiana ma też nastąpić na stanowisku wiceprezydenta ds. edukacji. "Inne zmiany dotyczące struktury urzędu będą ogłoszone około 15 grudnia" – powiedział dziennikarzom Jacek Majchrowski.(PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba