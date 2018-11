"Z perspektywy musimy docenić znaczenie naszych poprzedników, twórców państwa polskiego, i starać się kontynuować to w nowym stuleciu niepodległości Polski, które się rozpoczyna w zupełnie innym kontekście" - mówił Czaputowicz na briefingu prasowym w MSZ. Zwrócił uwagę, że dziś Polska jest członkiem NATO i UE, ma bezpieczne granice i jest państwem szybko się rozwijającym.

"Musimy docenić tę naszą niepodległość, suwerenność i - cały czas jest to przesłanie poprzednich pokoleń - utrwalać ją, walczyć o nią" - przekonywał szef MSZ. Jak zaznaczył, jest to także rola dyplomacji.

W tym kontekście - zdaniem ministra - ważne jest nawiązanie do tradycji budowy etosu służby zagranicznej w okresie międzywojennym. "To nam przyświeca, czyli ten okres międzywojenny jest pewnym takim wzorem do naśladowania pod względem tego etosu, bo przecież wielu dyplomatów później odgrywało ważną rolę czy w państwie podziemnym, czy walcząc w wojsku polskim już w okresie II wojny światowej" - powiedział Czaputowicz.

Szef dyplomacji podkreślił, że resort "bardzo uroczyście" obchodzi stulecie niepodległości, które jest jednocześnie setną rocznicą działania służby zagranicznej odrodzonego państwa polskiego. Wskazał w tym kontekście m.in. na akcję podświetlania w biało-czerwone barwy budynków na całym świecie.

"Sam uczestniczyłem w przyjęciu w Paryżu z okazji Święta Niepodległości z bardzo dużym udziałem Polonii; w takim przyjęciu będę uczestniczył w Brukseli w poniedziałek, w takim przyjęciu też uczestniczyłem w Strasburgu" - podkreślił minister. Jak dodał, na jego zaproszenie w piątek odbyło się też uroczyste spotkanie z pracownikami polskiej dyplomacji na Zamku Królewskim w Warszawie.

Czaputowicz w ramach tzw. Drzwi Otwartych w MSZ, które rozpoczęły się w sobotę, oprowadził po gmachu resortu laureatów konkursu wiedzy na temat historii polskiej dyplomacji i protokołu dyplomatycznego, zorganizowanego jako część obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy wycieczki mieli też okazję zwiedzić okolicznościową wystawę, prezentującą najważniejsze wątki, tematy oraz postacie związane z odrodzeniem polskiej służby zagranicznej w latach 1917-1921. Laureaci konkursu otrzymali też z rąk ministra nagrody książkowe z dedykacją Czaputowicza oraz upominki promocyjne MSZ.

"Cały dzień będą tutaj grupy warszawiaków i Polaków, będą mogli obejrzeć MSZ i zapoznać się z historią poprzez tę wystawę, a także zobaczyć, jak MSZ dzisiaj funkcjonuje, czyli poznać te główne miejsce ważne: gdzie są telekonferencje prowadzone, gdzie pracuje minister i kierownictwo resortu, gdzie się odbywają spotkania z przedstawicielami państw zagranicznych czy też z mediami" - mówił szef dyplomacji na briefingu prasowym.

Drzwi Otwarte w MSZ potrwają do niedzieli.