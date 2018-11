W czwartek o godz. 16 mija termin na zgłoszenie kandydatury na Rzecznika Praw Dziecka.

"Mam nadzieję, że pan Mikołaj Pawlak uzyska akceptację większości parlamentarnej, zarówno posłów, jak i senatorów" - powiedziała w czwartek Mazurek na briefingu prasowym pytana, czy ta kandydatura daje pewność, że tym razem RPD zostanie wybrany.

Dopytywana o poprzednią kandydatkę PiS na RPD Agnieszkę Dudzińską Mazurek przypomniała, że o tym dlaczego jej kandydatura została odrzucona wielokrotnie już mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "To była decyzja senatorów, którzy stwierdzili, że pani Dudzińska ich do siebie nie przekonała. Stąd nowy termin i nowa kandydatura" - podkreśliła rzeczniczka PiS.

Mikołaj Pawlak w latach 2005 - 2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi; od listopada 2011 r. prowadził indywidualną praktykę adwokacką w Łodzi oraz w Aleksandrowie Łódzkim.

Od czerwca 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu Ministra Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, jest też odpowiedzialny za tworzenie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla dzieci, kobiet i rodzin.

W czasie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości Pawlak uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który dotyczy m.in.: wprowadzenia instytucji alimentów natychmiastowych i alimentacyjnego nakazu zapłaty, rodzinnego postępowania informacyjnego, penalizacji niewykonywania niektórych orzeczeń sądów rodzinnych, obowiązkowego zawiadamiania prokuratora o części spraw rodzinnych.

Pawlak uczestniczył też w zreformowaniu oraz aktywnej działalności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z którego środki w znaczącej części przeznaczono na pomoc osobom pokrzywdzonym, w szczególności na pomoc krzywdzonym dzieciom, kobietom i rodzinom. Podejmuje też działania na rzecz wsparcia i upowszechniania działalności organizacji pozarządowych świadczących wieloraką pomoc na rzecz najsłabszych oraz pokrzywdzonych przestępstwami.

W ubiegłym tygodniu dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował PAP, że procedura zmierzająca do wyłonienia nowego Rzecznika Praw Dziecka została ponownie rozpoczęta; dodał, że kandydatów można zgłaszać do 15 listopada 2018 r., do godz. 16.

W połowie października Sejm wybrał kandydatkę PiS Agnieszkę Dudzińską na Rzecznika Praw Dziecka. Pod koniec października senatorowie nie wyrazili zgody na powołanie Dudzińskiej na RPD. Była to kolejna nieudana próba powołania RPD.

Dudzińska na początku października po raz pierwszy kandydowała na RPD lecz nie uzyskała w Sejmie wymaganej większości głosów. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły: PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński – kandydat Kukiz'15. Zgłoszona przez PiS Sabina Lucyna Zalewska złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie na to stanowisko.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca. Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r.; będzie on pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Michalak został powołany na ten urząd w 2008 r.