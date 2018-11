"Jedyna rzeczą, którą chcemy zrobić jest przygotowanie się - miejmy nadzieję, że nie będziemy w takiej sytuacji - na brak porozumienia. Nasze przesłanie brzmi: będziemy robić dla was to, co wy dla nas" - powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Poza przyjęciem projektu prawnego, dotyczącego braku wymogu wizowego dla Brytyjczyków, którzy będą chcieli przyjeżdżać do UE po wyjściu ich kraju ze Wspólnoty, Komisja opublikowała też notę ze zmianami dotyczącymi podróżnych po Brexicie. Dotyczą one takich kwestii, jak kontrole celne i graniczne, paszporty dla zwierząt, czy problemu uznawania prawa jazdy. Bruksela zastrzega, że brak wymogu wizowego będzie realizowany na zasadzie wzajemności, tylko jeśli takie same podejście będzie miał Londyn.

Komisja przyjęła też komunikat dotyczący działań awaryjnych, które mogłyby zostać wdrożone, gdyby nie udało się wypracować umowy ze Zjednoczonym Królestwem. Poza problematyką związaną z pobytami i wizami chodzi też o kwestie usług finansowych, transportu lotniczego, ceł, przepisów sanitarnych, a także przekazywania danych osobowych i polityki klimatycznej.