Hiszpania: 17 migrantów utopiło się u brzegów Melilli i Kadyksu

Siedemnastu migrantów utopiło się podczas przeprawy morskiej z Afryki Północnej do Hiszpanii kontynentalnej - informację tę oficjalnie podała we wtorek hiszpańska policja. Do tragicznych zdarzeń doszło u wybrzeża Melilli oraz Kadyksu.