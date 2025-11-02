DGP bardziej cyfrowy i opiniotwórczy

Dziennik Gazeta Prawna stawia na rozwój i transformację, koncentrując się na cyfrowych rozwiązaniach, które spełniają współczesne potrzeby Czytelników. Redakcja zapowiada, że będzie oferować analityczne, pogłębione treści dotyczące prawa, gospodarki i geopolityki, nie rezygnując przy tym z tradycyjnych wartości, takich jak obiektywizm i profesjonalizm. Przywrócenie działu opinii ma na celu większe uczestnictwo w debacie publicznej, którego celem jest dostarczanie fachowych komentarzy i analiz.

Rządowe plany szkoleń wojskowych

Rząd Polski planuje uruchomienie programów szkoleń wojskowych, które mają objąć aż 100 tys. uczestników rocznie. Pomimo ambitnych założeń, realizacja programu budzi pewne wątpliwości, m.in. związane z infrastrukturą potrzebną do przeprowadzenia takich kursów. Pomysł spotkał się z krytyką ze strony ekspertów, którzy wskazują na konieczność bardziej strukturalnego podejścia do edukacji obronnej, wykraczającego poza proste połączenie szkoleń wojskowych z obroną cywilną.

Nowelizacje ordynacji podatkowej

Nowe przepisy, które wejdą w życie w listopadzie 2025 roku, wprowadzają istotne zmiany dotyczące naliczania odsetek oraz zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Jednak eksperci wyrażają obawy, że mimo korzystnych zapisów, organy mogą próbować omijać nowe regulacje. Nowelizacje skupiają się na ograniczeniu naliczenia odsetek w przypadku przedłużających się kontroli oraz rozszerzeniu zasady in dubio pro tributario, co ma na celu większą ochronę praw podatników podczas kontroli organów podatkowych.