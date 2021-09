W trakcie prac nad ustawą posłowie opozycji wskazywali, że wprowadzane zmiany uderzą w najbardziej potrzebujące pomocy rodziny, które często są wykluczone cyfrowo i do tej pory ubiegały się o świadczenie wychowawcze w formie tradycyjnej. Podkreślali też, że pracę może stracić kilka tysięcy pracownikówsamorządowych, którzy zostali zatrudnieni specjalnie do tego, aby zajmować się programem 500+. W związku z tym zgłaszali poprawki, sprowadzające się w większym lub mniejszym stopniu do zachowania dotychczasowych przepisów . Jednak wszystkie zostały odrzucone.