Swój pomysły na ostatnie dni kampanii Płażyński przedstawił w niedzielę na konferencji prasowej zorganizowanej na terenie gdańskiej dzielnicy Chełm.

Płażyński przypomniał, że w lipcu i sierpniu on i członkowie jego komitet odwiedzili już wszystkie dzielnice miasta. „Przeszliśmy Gdańsk wzdłuż i wszerz, spotkaliśmy ponad 9 tysięcy mieszkańców Gdańska, z którymi rozmawialiśmy o problemach dzielnic - tych lokalnych, wspólnotowych problemach, które być może z punktu widzenia całego Gdańska nie są na co dzień dostrzegane, ale to one bardzo często decydują o komforcie życia w naszym pięknym mieście” – powiedział polityk.

Jak dodał, teraz chce wrócić do każdej z dzielnic, by zaprezentować lokalnym społecznościom „konkretny, sprecyzowany program, w jaki sposób sprawić, by żyło się mieszkańcom lepiej również na tym poziomie lokalnym”. Podkreślił, że w ponowną podróż po mieście uda się autokarem. „Będzie to taki nowy sposób kontaktu z mieszkańcami” – zaznaczył Płażyński.

Podkreślił, że autokarowy objazd wpisuje się w „styl uprawiania kampanii nastawiony na to, żeby być jak najbliżej mieszkańców Gdańska”. „Ten styl będziemy kontynuować, bo to, co jest dla nas najważniejsze - być blisko gdańszczan, być blisko mieszkańców, poznawać ciągle ich problemy, to, czego oczekują od swoich reprezentantów w przyszłej radzie miasta i od swojego przyszłego prezydenta” – powiedział.

Poinformował, że harmonogram podróży znaleźć można na stronie internetowej http://kacperplazynski.pl. „Dojedziemy autobusem do najdalszych zakątków miasta i ten sposób będą mogli gdańszczanie się też z nami komunikować. Każdego dnia będziemy w innym okręgu wyborczym” – zaznaczył. Dodał, że chce „żeby mieszkańcy Gdańska mieli kolejną okazję poznać to, co mamy do zaoferowania”.

W wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października, oprócz Płażyńskiego, kandydatami na najwyższy urząd w Gdańsku są także: sprawujący tę funkcję od 20 lat Paweł Adamowicz, jako kandydat bezpartyjny; europoseł PO, syn b. prezydenta RP Jarosław Wałęsa (Koalicja Obywatelska); Elżbieta Jachlewska (Lepszy Gdańsk); Andrzej Ceynowa (Sojusz Lewicy Demokratycznej); Jacek Hołubowski (komitet Gdańsk Tworzą Mieszkańcy, współorganizowany przez wyrzuconego z PiS radnego Gdańska Łukasza Hamadyka); Dorota Maksymowicz-Czapkowska (KWW Narodowego Frontu Polskiego - Wojciecha Olszańskiego).(PAP)

autor: Anna Kisicka