Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w piątek rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który w 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem. Za przyjęciem dokumentu głosowało 41 członków ZP, wstrzymało się 6, nikt nie był przeciw.

Rezolucja stwierdza m.in., że na podstawie załącznika 13 Konwencji Chicagowskiej, od państwa, w którym doszło do wypadku, wymaga się zwrotu wraku oraz innych materiałów dowodowych, państwu w którym statek powietrzny był zarejestrowany, po tym, jak badanie technicznych przyczyn katastrofy zostanie zakończone. A to stało się w styczniu 2011 r. (wraz z opublikowaniem raportu MAK - PAP) - podkreślono.

"Ciągła odmowa zwrotu wraku i innych dowodów ze strony władz Rosji, stanowi nadużycie prawa, wzmogła też po stronie polskiej spekulacje, że Rosja ma coś do ukrycia" - czytamy w rezolucji.

Rezolucja zawiera wezwanie Federacji Rosyjskiej do: zwrotu wraku bez dalszej zwłoki w sposób, który zapobiegnie dalszej degradacji materiału dowodowego, odpowiednie zabezpieczenie wraku do tego czasu, oraz powstrzymanie się od działań, mogących zostać uznanych za bezczeszczenie miejsca katastrofy.

Rezolucja została oparta na raporcie posła sprawozdawcy Pietera Omtzigta z Holandii, który opracował ją na podstawie opinii dwóch ekspertów prawa międzynarodowego - Timothy Brymera z Wielkiej Brytanii i Pablo Mendesa de Leona z Hiszpanii. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego wskazali oni, że w świetle konwencji chicagowskiej, wrak powinien zostać zwrócony Polsce.

Tarczyński: rezolucja wzywa Rosję do oddania wraku Tu-154M w ciągu roku

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywa Rosję do oddania wraku samolotu Tu-154M w ciągu roku - powiedział dziennikarzom w Strasburgu po przyjęciu dokumentu poseł Dominik Tarczyński (PiS).

"Rosjanie mają teraz 12 miesięcy na zwrot wraku. Bardzo ważne jest to, że w raporcie zapisano - co próbowano odrzucić - że Rosja najprawdopodobniej ma coś do ukrycia. (...)Najważniejsze jest to, że Rosja będzie musiała zwrócić wrak. Ma na to wyznaczony czas" - powiedział.

Dodał, że jest to pierwszy międzynarodowy dokument takiej rangi. "Cieszymy się i to jest dobry znak dla przyszłości Europy" - zaznaczył Tarczyński.

"Jeśli Rosja nie wykona tego, co jest zawarte w rezolucji, mamy tytuł do tego, aby zablokować udział parlamentarzystów Rosji w ogóle w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy" - powiedział dziennikarzom Włodzimierz Bernacki (PiS).

Tarczyński dodał, że jeśli Rosji zależy, aby być członkiem tak ważnej instytucji, powinna rezolucję wypełnić.

Wcześniej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy odbyła się debata na temat zwrotu Polsce wraku Tu-154M, który w 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem.

Dominik Tarczyński (PiS) powiedział podczas debaty, że projekt rezolucji nie dotyczy tylko Rosji i wraku, ale godności. „W imię pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pierwszej damy, tych, którzy stracili życie, 96 osób straciło swoje życie na terytorium Rosji. Dlatego wzywam was, abyście byli odważni i przyjęli rezolucję. Nie klękajcie przed Rosją. (…) To czas, żeby wykazać się odwagą” – oświadczył.

Arkadiusz Mularczyk (PiS) przypomniał, że po wielu latach od katastrofy Rosja wciąż odmawia zwrotu wraku Polsce, informując, że jest potrzebny do dalszego śledztwa. „To oczywiste, że taka postawa jest nieuzasadniona w świetle konwencji chicagowskiej” – zaznaczył. Dodał, że dlatego było niezbędnym, aby Rada Europa zajęła się tą sprawą. „Dziś apeluję do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, aby przyjęła rezolucje bez poprawek i zobligowała Rosję do zwrotu wraku i czarnych skrzynek” – oznajmił.

