Platforma Obywatelska zapowiedziała w piątek zgłoszenie zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej oraz do prokuratury ws. wykorzystywania infrastruktury państwowej w kampanii wyborczej przez kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego.

Posłowie PO Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk mówili na konferencji przed warszawską siedzibą Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR), że na terenie centrum, które podlega Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przechowywane są nielegalnie materiały wyborcze urzędującego wiceministra sprawiedliwości i kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryka Jakiego.

"BUM! Kolejna pseudoafera wykryta przez polityków PO, podobna do tej z pożarem toi-toia pod blokiem posła @KrzysztofBrejza. Takie kapiszony to specjalność totalnej opozycji" - napisał na Twitterze szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Posłowie PO mówili, że naczelnik Wydziału Administracyjnego COAR poinformowała ich, że na terenie Centrum przechowywane są materiały wyborcze Jakiego. "Poinformowano nas również, że po wstępnych ustaleniach z pewną zewnętrzną firmą z Torunia, zdecydowano się na wynajem powierzchni na przetrzymanie lawet, które miały być jednak pozbawione jakichkolwiek znaków, nie mogły być elementem agitacji wyborczej, dlatego że jest to zakazane wprost w Kodeksie wyborczym" - stwierdził Tomczyk.

Szefowa Wydziału Administracyjnego COAR - mówił Tomczyk - poinformowała ponadto, że to, iż stoją tu lawety Patryka Jakiego jest niezgodne z ustaleniami, które zawarło COAR, a także że do samej firmy z Torunia zostały skierowane pytania, dlaczego złamała zasady, o których mówiono w mailach, a także zapytanie, ja to się stało, że na terenie administracji rządowej znajdują się materiały propagandowe.

"Dowiedzieliśmy się też, że w momencie, kiedy przybyliśmy do COAR, nie było żadnej umowy na fakt, że stacjonuje tu ponad 20 lawet Patryka Jakiego. Ta umowa była podpisana 26 września jednostronnie przez dyrektora Andrzeja Gadomskiego, ale nie było podpisu drugiej strony" - mówił Tomczyk.

Dworczyk zamieścił na Twitterze link do oświadczenia dyrektora COAR Andrzeja Gadomskiego, który poinformował, że "Centrum Obsługi Administracji Rządowej oświadcza, że z firmą Sup Ultimate S.A. z siedzibą w Toruniu zawarło umowę na udostępnienie miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie siedziby COAR przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie dla czasowego postoju przyczep samochodów osobowych".

"W związku z wykorzystaniem udostępnionych miejsc postojowych niezgodnie z zapisami umowy, w dniu dzisiejszym Centrum Obsługi Administracji Rządowej wypowiedziało przedmiotową umowę i zobowiązało Sup Ultimate S.A. do usunięcia przedmiotu umowy z terenu COAR" - napisano w oświadczeniu dyrektora COAR.

Jak czytamy w nim, "Centrum Obsługi Administracji Rządowej oświadcza, że zawarcie umowy odbyło się na zasadach komercyjnych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami".(PAP)

auto: Marzena Kozłowska