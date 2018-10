"Oskarżeni odpowiadali za szereg przestępstw, polegających na posługiwaniu się w ramach zarejestrowanych działalności gospodarczych fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, opiewającymi łącznie na wielomilionowe kwoty brutto. Do popełnienia tych przestępstw doszło w latach 2008-2011 na terenie różnych miejscowości w kraju" - wskazała w komunikacie PK.

Oskarżonym sąd wymierzył kary pozbawienia wolności od 1,5 roku do 4 lat - bez warunkowego ich zawieszenia. Dodatkowo będą oni musieli zapłacić po kilkadziesiąt tysięcy złotych w ramach grzywien.

"Orzeczono wobec nich także, na wniosek prokuratora, środki karne w postaci kilkuletnich zakazów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie złomem" - dodała PK. Wyrok nie jest prawomocny.

"Skierowany do sądu w grudniu 2016 roku akt oskarżenia był efektem nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy śledztwa w sprawie uszczuplenia należności publicznoprawnych w związku z wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi i poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT dotyczącymi obrotu złomem w zakresie działalności gospodarczych prowadzonych przez różne podmioty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także innych miejscowości w kraju.

Jak ustalono, wystawiane przez oskarżonych faktury, fałszywie dokumentowały niemające w rzeczywistości miejsca zakupy złomu objęte stawką podatku VAT 22 procent, a następnie przekazywane były kilku podmiotom gospodarczym, gdzie wprowadzane były do rejestrów VAT" - wskazała w komunikacie PK.

Oskarżeni poświadczali nieprawdę w księgach rachunkowych, a dodatkowo podawali nieprawdziwe informacje w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7.

"Oskarżeni, w ramach przyjętego podziału ról, poświadczali także nieprawdę w księgach rachunkowych, a także podawali nieprawdziwe dane w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7, nie mając podstaw do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nierzetelnych faktur VAT i innych zakupów nieudokumentowanych odpowiednimi fakturami oraz zaniżając tzw. podatek należny. W ten sposób doprowadzili oni do uszczupleń należności publicznoprawnych - w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych - w wielkiej wartości w łącznej kwocie przekraczającej 11 milionów złotych" - wskazała w komunikacie PK.

Z informacji przekazanej przez PK wynika, że orzeczono przepadek ponad 18 mln zł.

We wrześniu za przestępstwa związane z wykorzystywaniem w działalności firmy nierzetelnych i nieprawdziwych dokumentów finansowo-księgowych związanych z legalizacją złomu niewiadomego pochodzenia Adam K. został skazany przez bydgoski sąd na 6 lat pozbawienia wolności. Chodzi o czyny popełnione od września 2010 do lipca 2016 roku w Pile, Inowrocławiu, a także innych miejscowościach. Ten wyrok również jest nieprawomocny.

"Rola oskarżonego polegała na rejestracji i pozorowaniu prowadzenia dla potrzeb przestępczego procederu działalności gospodarczej, przyjmowaniu podrobionych i poświadczających nieprawdę faktur VAT od innych podmiotów działających w tej grupie oraz wystawianiu in blanco w imieniu własnej firmy poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT potwierdzających rzekome zbywanie złomu, palet drewnianych, granulatu srebra, sztabek złota i innych towarów celem legalizacji ich pochodzenia. Dokumenty te wykorzystywano m.in. do późniejszych rozliczeń z organami skarbowymi" - poinformowała PK.