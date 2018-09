Komunikat inspektora sanitarnego o zanieczyszczeniu wody z wodociągu zbiorowego w Kurowie opublikowała na stronie internetowej gmina Kurów. Woda "wykazuje zanieczyszczenie bakteryjne i nie nadaje się do spożycia".

Ostrzeżenie dotyczy 14 miejscowości: Kurów, Barłogi, Bronisławka, Brzozowa Gać, Dęba, Józefów, Kłoda, Łąkoć, Olesin, Płonki, Posiołek, Szumów, Wólka Nowodworska i Zastawie.

Woda z kranu w tych miejscowościach nie nadaje się do picia, nie może być przeznaczona do przygotowywania posiłków, do mycia naczyń, owoców i warzyw ani utrzymywania higieny osobistej. Może być używana jedynie do spłukiwania toalet.

Woda zdatna do spożycia prawdopodobnie będzie dostarczana strażackimi cysternami. Pomoc organizuje Urząd Gminy w Kurowie, który w komunikacie na stronie internetowej zapowiada, że niezwłocznie poinformuje o harmonogramie dowozu wody nadającej się do spożycia przez ludzi. (PAP)

autorka: Renata Chrzanowska