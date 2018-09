Tyszka był pytany w poniedziałek rano na antenie radiowej Jedynki m.in. o start kandydatów ruchu Kukiz'15 w wyborach samorządowych.

"Jestem bardzo dumny i bardzo chciałbym podziękować wszystkim naszym działaczom, sympatykom, za to, że bez pieniędzy budżetowych, bez administracji, bez synekur w spółkach rządowych i samorządowych, udało się nam zarejestrować ponad 5100 kandydatów w całej Polsce i dodatkowo około tysiąca osób w zaprzyjaźnionych, lokalnych komitetach o różnych nazwach" - powiedział Tyszka.

Pytany o to, czy taka liczba go satysfakcjonuje, odparł: "To jest olbrzymia liczba i ona pokazuje, że jest bardzo dobry duch w narodzie, który pozwala na to, żeby działać, walczyć o dobro małych ojczyzn, wbrew tym wielkim machinom, finansowo-partyjnym, którymi są Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska".

W niedzielę w warszawskim Teatrze Palladium odbyła się ogólnopolska konwencja samorządowa ruchu Kukiz'15 oraz przedstawicieli Prawicy Rzeczypospolitej, której działacze znaleźli się na listach Kukiz'15 w zbliżających się wyborach. Podczas konwencji wystąpiło też 18 kandydatów ruchu na prezydentów i burmistrzów miast, którzy przedstawili główne postulaty, które zamierzają realizować w miastach po ewentualnej wygranej w wyborach samorządowych. "To była konwencja wieńcząca proces rejestracji list" - zaznaczył Tyszka.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.