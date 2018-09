Kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski - w kontekście rozmowy o teledysku "Stałem pod blokiem – jestem jaki jestem” zaprezentowanego we wtorek przez kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego - był pytany w Polsat News, czy też będzie miał w swojej kampanii taki element artystyczny. "To się okaże. Ja głównie zabiegam o poparcie warszawianek i warszawiaków na ulicach, tych z krwi i kości, ponieważ takich artystów warszawskich też mamy. Zobaczymy, jak ta kampania będzie wyglądać" - powiedział Trzaskowski.

Do tych słów na konferencji prasowej pod biurem poselskim Rafała Trzaskowskiego odniósł się kandydat na wiceprezydenta stolicy Piotr Guział.

"Mam być wiceprezydentem odpowiedzialnym za sprawy społeczne i szeroko pojętą kulturę, dlatego muszę tutaj zareagować w sposób zdecydowany na słowa pana Trzaskowskiego wypowiedziane w dniu wczorajszym, że chce rozmawiać z warszawiakami - tymi z krwi i kości. To jest oburzające, haniebne. Jak może kandydat na prezydenta tak dzielić warszawiaków i to w mieście, które przecież pamięta te tramwaje, gdzie tylko część wagonów była przeznaczona dla warszawiaków, dla Polaków? Jak można takich słów używać?" - pytał Guział.

Guział podkreślił, że oczekuje, by Trzaskowski przeprosił wszystkich warszawiaków za swoje słowa. "Żeby przestał dzielić na lepszych i na gorszych" - podkreślił. "Pan do niedawna był prawdziwym mieszkańcem Krakowa na potrzeby kampanii wyborczej, a dziś dzieli pan warszawiaków. To jest polityczny rasizm, to jest partyjny szowinizm. Ukradł pan hasło wyborcze i zbezcześcił je. Warszawa naprawdę jest dla wszystkich" - ocenił Guział.

Piotr Guział oskarżał kandydata Koalicji Obywatelskiej o kradzież hasła wyborczego "Warszawa dla wszystkich". W ubiegłą sobotę kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zapowiedział, że jeśli wygra wybory, Piotr Guział będzie wiceprezydentem stolicy, odpowiedzialnym m.in. za kwestie związane z kulturą, współpracą z przedsiębiorcami i sprawami społecznymi.