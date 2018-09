Szczerski na antenie RMF FM, podkreślił, że wielkim osiągnięciem reformy wymiaru sprawiedliwości jest to, że w końcu w Polsce jest "wielka transparentność" w wyborze sędziów do Sądu Najwyższego. Według niego, do tej pory "nigdy" w naszym kraju tak nie było.

Jak wskazał, po raz pierwszy Polacy mogą kontrolować wybór sędziów. "Mamy więcej demokracji dzisiaj w Polsce niż kiedykolwiek wcześniej, także w wyborach sędziowskich (...) Teraz jest kontrola społeczna nad wyborem, dzięki dobrej zmianie" - oświadczył Szczerski.

"Uważam, że KRS działa lepiej niż kiedykolwiek, dlatego, że działa w sposób demokratyczny i pod kontrolą społeczną - tego nigdy wcześniej nie było i naprawdę to jest wielka zmiana. Na tym polega otwarte społeczeństwo" - podkreślił szef gabinetu prezydenta. Dodał, że "do tej pory pies z kulawą nogą nie interesował się tym, w jaki sposób są dobierani - w ramach własnej elity i własnej kasty - sędziowie między sobą".

Prezydent zawetował w ubiegłym roku projekty ustaw o SN i KRS, które były autorstwa PiS i resortu sprawiedliwości, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność. Następnie prezydent złożył w Sejmie własne projekty: nowej ustawy o SN i nowelizacji ustawy o KRS. Później toczyły się rozmowy między przedstawicielami prezydenckiej kancelarii i reprezentantami PiS w sprawie projektów. Ostatecznie ustawy zostały podpisane przez prezydenta w grudniu 2017 r.

Nowelizacja o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Ustawa o SN wprowadza m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).