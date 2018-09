Politycy PO we wtorek złożyli w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew w trybie wyborczym przeciwko premierowi Morawieckiemu. Chodziło o słowa, które premier wypowiedział podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Świebodzina (woj. lubuskie). Zarzucił wówczas koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów. "Żeby nie być gołosłownym powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie" - mówił premier, nawiązując do zapowiadanego uruchomienia Funduszu Dróg Lokalnych.

Słowa te oburzyły polityków PO, którzy wystąpili z pozwem do sądu. Jak poinformował Sobolewski, w środę pozew Platformy został oddalony. "Sąd oddalił pozew @Platforma_org przeciwko Premierowi @MorawieckiM. Sędziowie widzą, że #DotrzymujemySłowa i mówimy prawdę a z drugiej strony tylko #PusteObietnice!" - napisał na Twitterze Sobolewski.