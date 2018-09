Zgodnie z komunikatem SDF oddziały tej formacji posunęły się do przodu o kilka kilometrów na dwóch frontach w Kasra oraz Baghuz Fawkani. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) postępy SDF są na razie niewielkie, a IS zdołała zadać SDF ciężkie straty. SDF korzysta przy tym z silnego wsparcia lotniczego międzynarodowej koalicji pod przywództwem USA.

Ofensywa na Hadżin to trzeci i ostatni etap operacji znanej pod nazwami "Obława" i "Burza Dżaziry", którą SDF prowadzi przeciwko IS od września 2017 r. Zakończenie drugiego etapu tej operacji zostało ogłoszone 7 sierpnia. Enklawa Hadżin, znajdująca się w dolinie Eufratu, to ostatnie terytorium kontrolowane przez IS na lewym brzegu Eufratu.

Mimo niewielkiej powierzchni tego terytorium przedstawiciele SDF uprzedzali, że spodziewają się tam silnego oporu IS, którego siły rzecznik prasowy SDF Kino Gabriel oceniał na początku sierpnia na około 1000-1500 terrorystów. Z kolei rzecznik prasowy Ludowych Jednostek Obrony (YPG) Nuri Mahmud mówił w rozmowie z PAP 16 sierpnia, że ofensywa w Hadżin jest trudniejsza od wcześniejszych etapów operacji "Obława" ze względu na inne, nie pustynne ukształtowanie terenu. Nuri Mahmud podkreślił również, że jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić, że IS nie istnieje.

Poza enklawą Hadżin IS wciąż kontroluje dwie inne enklawy w południowej i wschodniej Syrii na prawym brzegu Eufratu. Jedną z nich jest góra as-Safa w muhafazie Suwajda, gdzie silny oddział IS oblegany jest przez armię syryjską (SAA) od 12 sierpnia. Drugą jest natomiast duży, pustynny obszar na pograniczu muhafaz Hims i Dajr az-Zaur, który również znajduje się w obszarze działań zbrojnych SAA. (PAP)