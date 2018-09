Andrzej Duda odwiedził w czwartek Zgorzelec, gdzie został zapytany przez jednego z mieszkańców o sprawę zamykanego zakładu UniMould w Pieńsku i o utratę przez 230 osób pracy. Prezydent odniósł się do pytania, mówiąc: "Proszę pana, proszę się nie martwić, otworzą następny".

Tego samego dnia podczas późniejszej wizyty w Lubaniu prezydent nawiązał do tego tematu mówiąc, że wcześniej dowiedział się, iż w pobliskim Pieńsku może upaść odlewnia. Powiedział wówczas, że rozmawiał z samorządowcami na temat znalezienia pracy dla osób z tej odlewni; zapowiedział, że będzie na ten temat rozmawiał z przedstawicielami rządu.

"Prezydent rozmawiał o tym problemie z burmistrzem Pieńska oraz poprosił o działania wojewodę dolnośląskiego. Prezydent będzie na ten temat rozmawiał także z premierem Mateuszem Morawieckim" - poinformował w sobotę PAP Szczerski.

Zaznaczył, że "zdaniem prezydenta zakład odlewniczy w Pieńsku - o ponad stuletniej tradycji, posiadający do dziś wysoką renomę jakości produkcji, który od lat 90-tych przechodzi zmiany właścicielskie związane ze sprzedaniem go zagranicznemu kapitałowi - stanowić może dowód na to, jak ważne jest, by majątek narodowy znajdował się w polskich rękach i był zarządzany z myślą o rozwoju lokalnym i regionalnym".

"Dla dużego zagranicznego kapitału Pieńsk, to tylko punkt na mapie i gdy zachodzi potrzeba restrukturyzacji firmy łatwo się go pozbyć. Z punktu widzenia lokalnego i regionalnego taka likwidacja to katastrofa gospodarcza i socjalna. Dlatego tak ważne jest, by zakorzenić firmy w polskich strategiach rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie to przedmiotem rozmów prezydenta z rządem" - zapowiedział szef gabinetu prezydenta.

Oświadczył również, że "jest pilna potrzeba, by plany rozwoju regionalnego w kolejnej kadencji samorządów i przy wykorzystaniu środków z UE uwzględniały potrzeby ratowania takich zakładów, jak odlewnia w Pieńsku, jako kluczowych pracodawców na swoim terenie i tym samym mających istotne znaczenie społeczne i rozwojowe dla całej społeczności lokalnej". Stwierdził, że to pilne zadanie także w kontekście najbliższych wyborów samorządowych.

Szczerski dodał, że prezydent "apeluje do mediów o wsparcie wysiłków na rzecz nagłośnienia kwestii likwidacji i jej skutków".