"Giganci Mediów Społecznościowych uciszają miliony ludzi. Nie wolno tego robić, nawet jeśli oznacza to, że musimy nadal słuchać Fake News takich jak CNN, których ratingi poważnie ucierpiały" - podkreślił Trump na Twitterze i zaakcentował, że ludzie muszą mieć możliwość ustalania bez cenzury, "co jest prawdziwe, a co nie jest".

Reuters odnotowuje, że we wtorek Facebook, Twitter i Alphabet usunęły setki kont, powiązanych z domniemaną irańską operacją propagandową. Facebook zablokował też konta z których - jak podkreślił - prowadzona była kampania powiązana z Rosją.

W zeszłym tygodniu Trump krytykował media społecznościowe, twierdząc, że firmy (których nie wymienił) "totalnie dyskryminują" Republikanów.

Agencje wywiadowcze USA zarzucają Rosji próby wpływania na amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku, m.in. z wykorzystaniem mediów społecznościowych.