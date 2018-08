Merkel w Tbilisi: Gruzję należy uznać za kraj bezpieczny

Gruzja powinna zostać zaklasyfikowana jako kraj bezpieczny - powiedziała w czwartek przebywająca z wizytą w Tbilisi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Wskazała, że wielu Gruzinów przybyło do jej kraju, by ubiegać się o azyl, mimo że niewielu jest on przyznawany.