Samorządy województw muszą wziąć większą odpowiedzialność za transport publiczny, w tym autobusowy - uważa Partia Razem i chce takiej siatki połączeń, by autobusy dojeżdżały do każdej wsi, która ma sołtysa. W środę partia zaprezentowała liderów list w wyborach do sejmiku podlaskiego.