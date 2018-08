Łódź: Trzej pseudokibice aresztowani za ciężkie pobicie 22-latka

Do aresztu na trzy miesiące trafi trzech mężczyzn w wieku od 19 do 21 lat podejrzanych o ciężkie pobicie 22-latka w związku z antagonizmami na tle sympatii do łódzkich drużyn piłkarskich - zadecydował we wtorek sąd w Łodzi.