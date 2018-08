Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI



Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI, podała spółka.

"Zarząd MNI S.A. informuje, iż na skutek pisma skierowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.



Zarząd spółki ze względu na brak otrzymania ww. postanowienia z sądu oraz od tymczasowego nadzorcy sądowego nie ma wiedzy co do szczegółów postanowienia, podano także.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)