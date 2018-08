"Prezydent Republiki wyraził w rozmowie z prezydentem Putinem swoje obawy w związku ze stanem zdrowia p. Sencowa, które się niebezpiecznie pogorszyło, wskazał na znaczenie jak najszybszego znalezienia humanitarnego wyjścia z tej sytuacji" - poinformowała kancelaria Macrona.

Według Pałacu Elizejskiego Macron złożył Putinowi "szereg propozycji", na które prezydent Rosji "zobligował się odpowiedzieć".

Sencow został zatrzymany niedługo po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję w roku 2014. Na podstawie zarzutów o planowanie działalności terrorystycznej został skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej. Organizacje broniące praw człowieka, w tym Amnesty International, uważają, że wyrok zapadł na podstawie sfingowanych dowodów.

14 maja ukraiński reżyser rozpoczął protest głodowy, domagając się uwolnienia kilkudziesięciu rodaków, przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. Swój protest prowadzi do dziś. Bliscy reżysera alarmują, że stan jego zdrowia jest bardzo zły, a matka Sencowa zwróciła się do prezydenta Rosji Władimira Putina o ułaskawienie dla syna.

UE zaapelowała w piątek do Rosji, by zapewniła odpowiednie leczenie Sencowowi oraz by wszyscy bezprawnie zatrzymani obywatele ukraińscy w Rosji i na Półwyspie Krymskim zostali bezzwłocznie zwolnieni.

Relacjonując piątkową rozmowę prezydentów Rosji i Francji, rosyjskie media początkowo pisały, powołując się na oświadczenie Kremla, że Putin i Macron rozmawiali o sytuacji w Syrii, w tym o współdziałaniu w dostawie pomocy humanitarnej ludności regionu Wschodnia Guta, i że w trakcie rozmowy "poruszano też inne tematy".

Po opublikowaniu przez Pałac Elizejski komunikatu o rozmowie prezydentów, w którym temat głodującego ukraińskiego reżysera zajął poczesne miejsce, służby prasowe Kremla potwierdziły, że w rozmowie poruszono też sprawę Sencowa.