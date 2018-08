Ryanair będzie musiał się zmierzyć z największym strajkiem w swojej historii. W piątek 10 sierpnia pracownicy z Irlandii, Belgii i Szwecji zorganizują protest, do którego dołączą także niemieccy piloci, którzy swoją decyzję ogłosili w ostatnią środę. Z tego względu, tania linia odwołała 396 połączeń do tych czterech państw, z czego aż 250 to połączenia na niemieckiej trasie. Oznacza, to że jutro prawie co piąty lot Ryanaira zostanie odwołany.