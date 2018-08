Kino Gabriel dodał, że obecnie trwa rozminowywanie wyzwolonych terenów, by umożliwić bezpieczny powrót do domów mieszkającym tam rodzinom. Jednocześnie trwają przygotowywania do końcowej fazy operacji, której głównym celem będzie wyzwolenie leżącego nad Eufratem miasta Hadżin.

Rzecznik SDF podkreślił, że choć siły Państwa Islamskiego są osłabione i zdemoralizowane, to mimo to wciąż stwarzają zagrożenie, a w leżącej nad Eufratem enklawie Hadżin znajduje się około 1000–1500 terrorystów.

Kino Gabriel dodał, że SDF ściśle współpracuje z irackimi siłami bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia iracko-syryjskiej granicy i uniemożliwienia ucieczki terrorystom IS. Ponadto SDF współpracuje z międzynarodową koalicją, która zapewnia wsparcie w postaci precyzyjnych nalotów na linie komunikacyjne, magazyny z bronią i żywnością oraz pojazdy IS.

Na innych terenach stosunkowo niedawno wyzwolonych z rąk IS, w tym w ar-Rakce, trwa usuwanie gruzów - wyjaśnił rzecznik. Ponadto 80 procentom mieszkańców ar-Rakki przywrócono dostęp do czystej wody; trwają przygotowywania do rozpoczęcia roku szkolnego.

II faza operacji „Obława” rozpoczęła się 1 maja 2018 r. W jej wyniku całkowicie wyparto IS z muhafazy Hasaka oraz z większości lewobrzeżnej części muhafazy Dajr az-Zaur. IS straciło również dostęp do granicy z Irakiem. SDF to koalicja zdominowana przez syryjskich Kurdów i wspierana przez USA.

Z Al-Kamiszli Witold Repetowicz (PAP)