Pytany, czy prezydent Andrzej Duda powinien zawetować ordynację do Parlamentu Europejskiego, Kornel Morawiecki odparł: "Prezydent powinien zawetować ordynację do PE, bo ona doprowadzi do dwupartyjnej polskiej reprezentacji w PE". "Rozumiem sprzeciw" - zaznaczył.

W wywiadzie poruszono też m.in. kwestię reformy mediów. Na pytanie o to, czy powinno do niej dojść, Morawiecki odparł, że "po serii wyborów rynek medialny w Polsce powinien ulec zmianie".

"Media mają służyć społeczeństwu, a nie grupom uprzywilejowanym, jak sędziowie, czy zagranicznym grupom kapitałowym, którym podlegają. Nie ma ideałów, ale media nie mogą być bezrefleksyjne" - powiedział Morawiecki. "W Polsce większość mediów nastawia społeczeństwo przeciwko Rosji. Czy to jest dobre? Nie, to powinno się zmienić. Najpierw wygrajmy wybory, później będziemy zmieniać media na służebne społeczeństwu" - podkreślił.