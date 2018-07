Rzecznik SN: Trybunał opowiedział się za niegraniczonym stosowaniem prawa łaski

Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za niegraniczonym niczym stosowaniem prawa łaski przez prezydenta - podkreślił rzecznik SN Michał Laskowski odnosząc się do wtorkowego orzeczenia TK. Jak dodał, idąc dalej można by zastosować prawo łaski do osoby, wobec której nie toczy się żadne postępowanie.