Marszałek podkreślił na briefingu prasowym, że obrady Senatu, które rozpoczną się we wtorek potrwają dłużej niż było to planowane. Jak dodał, w środę będą musiały zostać przerwane ze względu na "bardzo ważne wydarzenie", jakim jest szczyt przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej.

"Rozpoczniemy wtedy obrady dopiero następnego dnia po Zgromadzeniu Narodowym; będziemy również kontynuować w sobotę" - powiedział Karczewski. Jak dodał, niewykluczone, że posiedzenie będzie również kontynuowane w przyszłym tygodniu - ze względu na "bardzo, bardzo obfity" porządek obrad Senatu. "Ale być może uda nam się w sobotę zakończyć - taka jest wola i wicemarszałków i szefów klubów" - zastrzegł Karczewski.

13 lipca na Zamku Królewskim odbędzie się Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu Polskiego; będzie ono poprzedzone III Szczytem Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2018, który zagości w Sejmie i Senacie 12 lipca.

Wśród najważniejszych punktów obrad Senatu marszałek wymienił realizujący porozumienie ministra zdrowia Szumowskiego z rezydentami dot. podwyżek oraz zwiększenia finansowania służby zdrowia do 6 proc. PKB do 2023 r. "To bardzo dobra, ważna ustawa, ważne zwiększenie nakładów na służbę zdrowia" - podkreślił marszałek

Zapowiedział też, że następne posiedzenie Senatu, na którym senatorowie mieliby zająć się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji rozpocznie się 24 lipca, a nie jak wcześniej planowano 25.